В Минобороны Армении заявили, что с 24 сентября по 5 октября проведут масштабные стратегические учения, которые станут «рекордными» по числу участников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Стратегические учения беспрецедентного объема и характера пройдут с полным привлечением Bооруженных сил, мобилизацией резерва. От обороны к нападению и уничтожению противника — беспрецедентное оборонное мероприятие, в которое будет вовлечена вся страна и каждый», — говорится в сообщении оборонного ведомства страны–агрессора.

«Целью учений является: практическая проверка планов развертывания и боевого применения ВС РА, тренировка привлеченных сил и средств, передача практического опыта государственным органам и органам местного самоуправления РА по выполнению мобилизационных задач», — указано в сообщении.

Minval.az