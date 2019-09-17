В рамках официального визита в Святой Престол министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Святым Престолом. Было отмечено, что обмен визитами на высоком уровне между двумя сторонами внес стимул в развитие этих отношений.

Кардинал высоко оценил деятельность первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в области мультикультурализма. В связи с этим Паролин подчеркнул проекты, реализованные в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в том числе восстановление алтаря церкви Святого Петра, Катакомб Рима и Катакомб святого Себастьяна.

Министр проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мамедъяров отметил, что безответственное поведение руководства Армении служит эскалации напряженности в регионе.

Во время встречи госсекретарю Святого Престола было вручено приглашение Управления мусульман Кавказа на «II Бакинский саммит религиозных лидеров мира».

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az