Сотрудники Таможни и КГБ Беаруси помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через территорию республики в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Государственного таможенного комитета республики Юрия Сенько.

По его информации, таможенники вместе с КГБ проверяли данные о переправке оружия с Украины в Литву, которое оттуда уже более крупными партиями поставлялось в Россию.

Затем на территории российского государства была проведена спецоперация. В ходе нее было найдено огромное количество нелегального оружия.

Как сообщается, в России спецслужбами был изъят целый арсенал. Среди оружия были автоматы, пистолеты, винтовки, а также порядка 9 тысяч боеприпасов.

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