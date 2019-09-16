Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих предпочтениях относительно того, кто должен быть избран в парламент республики в ходе предстоящих выборов. Об этом он сказал во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает БЕЛТА.

Так, по мнению президента, в новом парламенте треть от депутатов должны составлять женщины. По его словам, это гарантирует стабильную работу законодательного органа. «Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», — сказал Лукашенко Владимиру Андрейченко, призвав последнего поддержать женщин-депутатов. Парламентарий в ответ заметил, что Белоруссия занимает одно из ведущих в мире мест по числу женщин в парламенте.

Еще треть депутатов, считает Лукашенко, должна быть переизбрана из действующего состава парламента, что позволит сохранить преемственность. «В противном случае придут абсолютно новые люди, и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — пояснил он.

В остальном же, считает глава государства, в парламент должны прийти люди лучшие, чем те, что заседают там сейчас. «Если [состав парламента] будет такой же или хуже, значит нет развития», — подчеркнул он, призвав поддержать оппозиционные партии.

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