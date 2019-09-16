Интервью «Minval.az» с бакинским сценаристом и режиссером.

Вкратце о собеседнике: Родился в г. Баку. В 1981г. закончил школу №134, а в 1986г. – энергетический факультет Азербайджанского Института Нефти и Химии. Работал прикладным и системным программистом, преподавал основы интернета. В 2009 г. увлекся журналистикой, публиковал в газете «ЭХО» свои интервью с известными российскими актерами, режиссерами. Начал писать сценарии с мистическим уклоном. В 2018 г. реализовал свой проект – короткометражный фильм «Теорема Ферма», где помимо авторства дебютировал в роли режиссера и актера.

— Казалось, еще совсем недавно вы дебютировали в роли режиссера фильма «Теорема Ферма», и вот уже вы заявляете о новом фильме? Что это за фильм, о чем он?

— Да, все верно. Новая работа называется «Китайский Кувшин». Своего рода детектив с элементами мистики…

— С чего началась эта работа?

— Видите ли, год назад, после «Теоремы Ферма» кто-то из моих одноклассников произнес в мой адрес : «Не Феллини, конечно, но …». Признаться, я ждал другого. Все-таки первая режиссерская работа, можно было бы проявить немного деликатности, тактичности… Но потом понял, что эта фраза была ничем иным, как знаком свыше. И так как Феллини любил снимать в своих фильмов непрофессионалов, именно этой методикой я и решил воспользоваться.

— Какая идея лежит в основе сценария Вашей новой работы?

— Сценарий я написал по мотивам рассказа Агаты Кристи «Тайна Синего Кувшина», точнее, я оставил только рациональное зерно, затем добавил мистики и вторую кульминацию. В качестве актеров пригласил тех, с кем успел сдружиться в период своего сотрудничества с газетой «ЭХО».

— Озвучите имена? Страна должна знать своих героев!

— С удовольствием! Это заслуженный журналист Азербайджана Наир Алиев, известный писатель–фантаст Александр Хакимов, я сам снялся в одной из ролей. Из профессионалов были только оператор и звукооператор. Кстати, в одном из фрагментов фильма за кадром звучал голос Александра Баринова, моего хорошего знакомого из театра «Содружество Актеров Таганки».

— Ну, и какие же были отзывы о Вашей новой работе?

— Видите ли, мистика, как и фантастика – это не тот жанр, к которому можно подходить посредством обычных мерок. К примеру, логику комедии или мелодрамы можно просчитать на «раз-два» согласно развитию сюжета, так же легко и концовку предсказать. С мистикой все по-другому: на ровном месте можно поднять интригу, закрутить сюжет самым невероятным образом. И мистика и фантастика –это жанры, в которых отсутствуют границы, это реальный простор для творчества автора, режиссера, актеров – короче для всей съемочной группы. Неудивительно, что мнения разделились. Но все-таки хороших больше.

— То есть, было много критикующих Вашу работу?

— Знаете ли, есть критики, а есть критиканы. К разумной, конструктивной критике я прислушиваюсь всегда – это только на пользу. К критиканству вроде «Я посмотрел – мне не понравилось. Почему? Я ничего не понял» я отношусь как к необходимому злу. Что поделать, встречается и такое. Порой зрителю больше свойственно ругать фильм, нежели сознаться в отсутствие восприятия. Вспомните фильм «Кин-дза-дза» Георгия Данелии. Уж как его только не ругали! И заумный, и тяжелый, и вообще непонятно о чем. А между тем фильм добрый, жизнеутверждающий, прекрасно показавший зрителю, что в любых обстоятельствах важно оставаться людьми. К тому же, фильм этот буквально нашпигован тонким юмором режиссера. Кто-то говорит – чушь, а тем не мене, это шедевр на века! Или «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо. Это не просто фильм – это высший пилотаж. Режиссер умело балансирует на тонкой грани между суровой прозой жизни и красивой сказкой. Отзывы распределились примерно 50 / 50. А в Каннах публика устроила режиссеру овацию, аплодируя СТОЯ 22 минуты. Что это, как не признание? Так что к мистическому жанру нельзя подходить однозначно по принципу обывательских мерок. .

— В связи с вышесказанным, что вы планируете делать дальше?

— Отвечу бюрократической фразой : «По итогам работы были сделаны определенные выводы». Во-первых, и в дальнейшем нужно задействовать непрофессиональных актеров. Порой они на экспромте, импровизируя, могут выдать такую эмоцию, которую не предусмотришь. И, тем не менее, совершенно точно соответствующую режиссерской задаче. Это колоссальный плюс! Во-вторых, непрофессионалы – это хорошо, но профессиональные актеры необходимы как воздух. Это как некий базис, фундамент, красная нить, проходящая через весь фильм.

Главный вывод – чтобы сделать фильм интересным, зрелищным, притягивающим, нужны средства, ведь произведения искусства не создаются за копейки. Ну и, соответственно, задача на перспективу — продолжать поиск средств, попристальней посмотреть в сторону грантов. Я все же оптимист, хочу верить, что среди инвесторов найдутся те, кто неравнодушен к интересному кино, и они проспонсируют следующую работу, идея которой уже витает в воздухе.

— Инвесторы – это хорошая идея, конечно же, но ведь инвесторов этих надо чем-то заинтересовать?

— Прекрасно понимаю, на этот счет у меня даже есть некий прейскурант, что я могу предложить. Это скрытая реклама, участие в массовке, небольшая роль второго плана, можно даже произнести в кадре небольшой текст по желанию инвестора, только адаптировать его под происходящее действие.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто работал со мной на съемочной площадке. У нас было полное взаимопонимание, а что может быть лучше, когда тебя понимают?

— А кажется ли вам, что гораздо проще ли работать на потребу публике? Снимать, скажем, мелодрамы, комедии – короче все то, что пользуется популярностью и приносит определенный кассовый сбор?

— Видите ли, планку нужно повышать, а не опускать. И мелодрама, и комедия могут быть составной частью истории, но мистика или фантастика – это как раз те области, которые способны придать ей интерес. Иначе говоря, нужно уголь превратить в алмаз. Сама идея может быть очень проста, но мои любимые жанры могут заставить ее заискриться, засверкать, придать некий шарм. Так что сверхзадача моя ни в коем случае не опускать руки, и вперед! Через тернии – к звездам!

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