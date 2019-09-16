17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем — 26-29, в Баку ночью — 20-22, днем — 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью 15-20, днем 26-31, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az