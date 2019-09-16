Круизные туры по Каспийскому морю, которые будут охватывать ряд российских и туркменских достопримечательностей, планируют запустить в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Уже разработаны варианты маршрутов, планируемых в навигацию 2020 года, в том числе основной – из Астрахани по Каспийскому морю с заходом в порты Актау, Туркменбаши, Баку, Махачкала. Вопрос посещения туристической зоны «Аваза» и порта Туркменбаши я обсуждал с представителями Туркменистана», — сказал он.

По его словам, достигнута договоренность о том, что с туркменской стороны будет определен туроператор, который выступит организатором туристических программ для пассажиров круизного лайнера во время пребывания в Туркмении.

Кроме того, по словам Бабушкина, эта тема уже обсуждалась с послом Казахстана. «Уверен, что и Иран, и Азербайджан с энтузиазмом эту нашу идею и возможность круизного сообщения поддержат», — отметил он.

В целом, по его словам, интерес российских и иностранных туристов к новому круизному направлению большой. По данным ОАО «Мостурфлот», в 2020 году планируется осуществить три круиза по Каспийскому морю, ожидаемый турпоток составит порядка 1050 человек.

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