15 сентября в Украине прошел Марш за права животных, говорится в сообщении зоозащитной инициативы UAnimals в Facebook.

По данным движения, в акции приняли участие 24 города, в том числе Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Тернополь, Кропивницкий, Луцк, Львов, Запорожье. К маршу присоединились украинские ученые, которые находятся на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.

Активисты требуют запретить использование животных в цирках, дельфинариях, для фото. Они добиваются создания в Украине зоополиции, внедрения системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

Minval.az