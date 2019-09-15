Самого опытного из нынешних космонавтов — Фёдора Юрчихина — исключили из отряда, сообщает РИА «Новости». Это решение приняла главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов.

Такую информацию агентству подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он заявил, что решение комиссии окончательное, отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин вернуться, если устранит замечания.

Ранее в интервью агентству сам Юрчихин признался, что у медкомиссии возникли вопросы к его здоровью. Однако сам космонавт заверил, что хотел бы отправиться в короткую, но интересную экспедицию. Например, облететь Луну.

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