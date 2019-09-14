Азербайджанский таэквондист Радик Исаев завоевал бронзовую медаль на турнире Гран-при в Чибе (Япония).

Олимпийский чемпион оспорил путевку в финал с россиянином Владиславом Лариным, передает агентство АПА.

Бой завершился победой соперника. В итоге наш спортсмен завоевал бронзовую медаль Гран-при.

До поединка с россиянином Р.Исаев победил своего товарища по команде Рамина Азизова, а также Лутало Мухаммади (Великобритания) и Руслана Запарова (Казахстан).

Отметим, что турнир завершится завтра, в нем сборная Азербайджана представлена 8 спортсменами.

Minval.az