Азербайджанский таэквондист Радик Исаев завоевал бронзовую медаль на турнире Гран-при в Чибе (Япония).
Олимпийский чемпион оспорил путевку в финал с россиянином Владиславом Лариным, передает агентство АПА.
Бой завершился победой соперника. В итоге наш спортсмен завоевал бронзовую медаль Гран-при.
До поединка с россиянином Р.Исаев победил своего товарища по команде Рамина Азизова, а также Лутало Мухаммади (Великобритания) и Руслана Запарова (Казахстан).
Отметим, что турнир завершится завтра, в нем сборная Азербайджана представлена 8 спортсменами.