Сегодня в 11:52 из службы «102» Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступило сообщение об обнаружении 7-8 снарядов на территории села Дагкесемен Агстафинского района.

Как сообщили в ANAMA, специальная мобильная оперативная группа быстрого реагирования агентства и сотрудники Агстафинского районного отделения полиции были направлены на территорию.

Сотрудниками агентства и Агстафинского районного отделения полиции был проведен совместный осмотр одного дома и приусадебного участка на вышеупомянутой территории. Для обеспечения безопасности территория была оцеплена, передает агентство АПА.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами агентства, были обнаружены 7 ракет 9М22У калибра 122 мм, содержащих взрывчатое вещество и 1 ракета 9М22У калибра 122 мм, не содержащая взрывчатых веществ. Они были доставлены на Центральный полигон Агентства для обезвреживания.

Был проведен наземный осмотр 2500 кв.м территории вокруг ракет, опасных предметов и устройств не обнаружено.



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