Группа депутатов парламента Киргизии инициировала законопроект, в соответствии с которым предполагается рассекретить архивы с данными о репрессированных гражданах республики в период с 1918 по 1953 годы.

«Около 20 депутатов парламента страны являются инициаторами законопроекта об облегчении доступа граждан к архивным документам 1918-1953 годов. Суть данного законопроекта является восстановление исторической справедливости в отношении репрессированных. Это своего рода покаяние государства перед народом», — заявил депутат парламента Киргизии Каныбек Иманалиев «Интерфаксу» в пятницу.

«По действующему законодательству в органы прокуратуры и правосудия имеют право обращаться только родственники репрессированных. Согласно предлагаемым поправкам этим будет заниматься государство. Члены специальной комиссии получат доступ к засекреченным архивным данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии и будут решать вопрос реабилитации репрессированных лиц путем обращения в Верховный суд страны», — сказал Иманалиев.

Он добавил, что в рамках законопроекта предлагается создать электронную «Книгу памяти» жертв политических репрессий, которая будет доступна для всех в онлайн-режиме.

По его словам, в понедельник законопроект будет вынесен на общественное обсуждение.

«К сожалению, у нас есть пока данные о репрессированных в 1937-1938 годах, которых около 24 тыс. человек, это сосланные, расстрелянные и осужденные», — сказал Иманалиев.

«Мы должны восстановить историческую справедливость в отношении тех, кто был репрессирован во время Сталина, во время «красного террора». Это были в основном влиятельные люди, манапы (представители киргизской феодально-родовой знати — ИФ), главы киргизских родов и племен», — сказал парламентарий.

По его словам, за 28 лет независимости в Киргизии реабилитированы 4 тыс. 141 человек.

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