Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с новым парком отдыха, созданным в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с новым парком отдыха, созданным в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.
Дата: 2019/09/13 16:06
Раздел: Азербайджан
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