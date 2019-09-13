Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Об этом в кулуарах проходящей в Киеве 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает «Интерфакс».

По ее словам, в списках есть украинские заключенные, удерживаемые также и в Крыму.

Ранее во время выступления на той же Ялтинской европейской стратегии о новом этапе обмена заключенными между Киевом и Москвой заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что переговоры по новому обмену будут вестись в том числе в рамках заседаний контактной группы в Минске, а также во время встречи лидеров «нормандской четверки», проведение которой ожидается в сентябре.

Minval.az