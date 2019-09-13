14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-21, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны дожди. Утром на отдельных территориях прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер, скорость которого днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az