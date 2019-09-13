В качестве меры пресечения в отношении посла по особым поручениям, брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна Левы Саргсяна избран арест.

Как сообщают армянские СМИ, об этом начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян написала на своей странице в Facebook.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о привлечении трех лиц, в том числе Саргсяна, в качестве обвиняемых в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам очевидных злоупотреблений при разработке и реализации проекта строительства магистрали “Север-Юг”. Саргсян был объявлен в розыск.

“Предварительное следствие по фактам очевидных злоупотреблений при разработке и реализации проекта строительства магистрали “Север-Юг” продолжается”, – написала Арутюнян.

Как сообщалось ранее, в результате проведенных сотрудниками Следственного комитета, Генпрокуратуры и СНБ Армении крупномасштабных следственных и процессуальных действий, получены данные о том, что во время выбора субподрядных организации для реализации программы была задействована преступная схема.

В частности, выяснилось, что хотя по закону субподрядчика должна была отобрать испанская организация, в действительности этими процессами руководил Лева Саргсян, который действовал заодно с субподрядчиком программы – ООО “Политранспорт”, владельцами которого являются Сурен и Геворг Варданяны.

Оказалось, что Лева Саркисян, воспользовавшись своим влиянием и связями с владельцами “Политранспорт”-а, оказал реальное влияние на ответственных чиновников при выборе и привлечении субподрядной организации к осуществлению строительных работ по программе стоимостью $250 млн.

Согласно предварительным договоренностям, из корыстных соображений и исходя из групповых интересов, Саргсян воспользовался своим влиянием для того, чтобы в обмен на свое покровительство через посредника потребовал от директора одной из организаций и получил 50% ожидаемой прибыли от выполнения работ, организовав получение суммы посредством отмывания денег.

На основе полученных в ходе предварительного следствия достаточных доказательств, было принято решение привлечь Леву Саргсяна в качестве обвиняемого по пункту 1-му части 3-й статьи 190-й (Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем) и пункту 2-му части 4-й статьи 311.2 (Использование реального или предполагаемого влияния) Уголовного Кодекса, в его отношении объявлен розыск и представлено ходатайство в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения.

Сурен и Геворг Варданяны обвиняются по части 3-й статьи 38-189-й (Соучастие в лжепредпринимательстве), пункту 1-му части 3-й статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем), части 2-й статьи 38-205 (Соучастие в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) и пункту 2-му части 4-й статьи 311.2 (Использование реального или предполагаемого влияния). Варданяны также объявлены в розыск, в качестве меры пресечения избран арест.

Предпринимаются крупномасштабные следственные и процессуальные действия для выявления всех обстоятельств допущенных злоупотреблений, определения круга причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Minval.az