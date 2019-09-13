В связи с началом нового учебного года, осуществляющим в Баку регулярные пассажироперевозки компаниям, даны особые указания, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как говорится в сообщении, компаниям поручено, чтобы интервал движения между пассажирскими автобусами был максимально сокращен, в случае необходимости, в часы пик, увеличено число автотранспортных средств. Утром и вечером в часы пик на ряде улиц и проспектов светофоры будут работать по принципу «зеленой волны».

Для эффективности предусматриваемых мер Агентство просит участников движения беспрекословно соблюдать правила дорожного движения, особенно правила стоянки, остановки и парковки.

БТА просит родителей, перевозящих детей в школу на личных автомобилях, не парковать машины в запрещенных местах вокруг учебных заведений. БТА также призывает граждан, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Minval.az