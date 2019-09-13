Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва готовятся к новому этапу обмена заключенными. С таким заявление глава государства выступил во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), которая проходит в Киеве, сообщает РИА Новости.

По словам украинского лидера, на данный момент стороны готовят списки удерживаемых лиц. «Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена», — сказал украинский лидер.

О подготовке нового этапа обмена стали активно говорить еще 9 сентября. Тогда помощник главы государства Андрей Ермак заявил, что соответствующее поручение дал своей команде президент Украины Владимир Зеленский. Ермак подчеркнул, что в России в заключении в данный момент находится «несколько сотен людей», которых Киев намерен вернуть в кратчайшие сроки.

Minval.az