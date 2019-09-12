Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперацию против членов группировки, которая занималась снабжением непригодного для употребления мяса.

Как сообщили АПА в МВД, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно со специалистами Агентства продовольственной безопасности провели успешную операцию, в ходе которой были задержаны лица, ранее отбывавшие срок за аналогичные деяния.

Было установлено, что члены банды занимались закупкой, снабжением и переработкой непригодного для употребления мяса умерших животных – крупного рогатого скота, а также конины.

Так, главарь преступной банды, ранее судимый Алибей Рзаханов по прозвищу «Леш Тофиг» открыв в поселке Гюздак пункт снабжения мяса, создал преступную сеть под видом незаконного действующего мясного цеха по разделке туш.

Преступники в ночное время привозили из районов мясо неизвестного происхождения, занимались его переработкой и продажей.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что один из руководителей организованной группировки Алифхан Рзаханов открыл в селе Халфали Сабирабадского района пункт снабжения и организовал отправку Алибею Рзаханову мяса животных неизвестного происхождения из окрестных районов.

При осмотре принадлежащих членам группировки цехов, складов и скрытых хранилищ, расположенных в поселке Гюздак Абшеронского района, селе Халфали Сабирабадского района, на территории Наримановского района города Баку, было обнаружено около 40 тонн непригодных к употреблению говядины и конины неизвестного происхождения.

Во время экспертизы было установлено, что обнаруженное мясо абсолютно непригодно к употреблению и является источником серьезной угрозы здоровью человека.

По факту возбуждено уголовное дело, арестованы 8 членов банды. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию лиц, причастных к этой преступной сети, их личности пока не установлены.

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