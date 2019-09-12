ЗАО «Бакинский метрополитен» с 2026 года на станции метро «Низами» осуществит замену эскалаторов с истекшим сроком эксплуатации.

Об этом АПА сообщил заместитель председателя ЗАО Гидаят Мамедов.

По его словам, в связи с предстоящими работами использование станции будет ограничено.

«На данный момент проводится капитальный ремонт и реконструкция на станции «Джафар Джаббарлы». В отличие от станции «Хатаи», на «Джафар Джаббарлы» ремонтные работы проводятся без закрытия станции. Вообще, такие ремонтные работы будут проводиться последовательно, но ожидается, что крупный капитальный ремонт и реконструкция начнется с 2026 года», — сказал Г.Мамедов.

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