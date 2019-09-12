12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паски.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паски.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2019/09/12 15:15
Раздел: Азербайджан
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