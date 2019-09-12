Украина не признает «выборы в органы местного самоуправления» на оккупированных территориях Азербайджана и считает их незаконными.

Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Украины.

Отмечено, что упомянутые «выборы» нарушают Конституцию Азербайджана, нормы и принципы международного права, и недействительны с правовой точки зрения.

«Позиция Украины по нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной. Наша позиция заключается в безусловной поддержке суверенности и целостности Азербайджана в рамках международно-признанных границ», — отмечается в сообщении.

Minval.az