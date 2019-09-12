Стал известен обновленный рейтинг богатейших россиян. Об этом сообщает Forbes.

Согласно рейтингу, на первом месте по-прежнему находится миллиардер Леонид Михельсон, который владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке». Его состояние находится на отметке в $26,2 млрд.

Вторым в рейтинге стал Геннадий Тимченко. Он является партнером Михельсона. Его состояние теперь оценивается в $22,1 млрд. Отмечается, что за день оно выросло на $268 млн.

Третья строчка в списке богатейших россиян досталась совладельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову с $21,2 млрд.

На четвертом месте оказался основной акционер НЛМК Владимир Лисин с $21,2 млрд. Пятую строчку в рейтинге занял Алексей Мордашов с $20,4 млрд.

Minval.az