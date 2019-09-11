Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Как сообщает сайт Верховной Рады, 11 сентября закон был возвращен с подписью президента. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Как сообщает сайт Верховной Рады, 11 сентября закон был возвращен с подписью президента. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.
Дата: 2019/09/11 21:07
Раздел: Бывший СССР
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