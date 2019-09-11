Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим президентом Петром Порошенко, сообщила пресс-служба НАБУ.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением Климкиным и Порошенко.

«Детектив Национального бюро 23.08.2019 года внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда Киева», — цитирует сообщение НАБУ сайт телеканала «Громадское».

Также в НАБУ сообщили, что не могут предоставить больше информации по этому делу.

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