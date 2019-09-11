Депутат Национального Собрания Армении Арман Бабаджанян выступил на заседании парламента, озвучив угрозы, которые, по его мнению, исходят из России по отношению к «суверенитету» Армении, пишет «Русарминфо».

«Президент России поздравляет человека, обвиняемого в тяжелейшем преступлении – свержении конституционного строя. Это угроза нашему суверенитету или нет? Когда правоохранительная система России показывает очень «определенное поведение» в отношении разыскиваемого в Армении бывшего высокопоставленного чиновника, это посягательство на наш суверенитет или нет? Решение Генпрокуратуры России по отношению к важнейшему обвиняемому по делу о 1 марта 2008 года – экс-министру обороны Микаелу Арутюняну, это посягательство на наш суверенитет или нет? Когда глава Конституционного Суда встречается с послом России, и мы ничего не знаем о содержании этого разговора… А недавно стало известно, что считающееся «пропагандистским логовом» этой страны информационное агентство Sputnik, сидя в центре Еревана на территории одного из бывших премьер-министров-казнокрадов, взяла под прицел своими страницами в Facebook армянские общины Диаспоры и сеет недоверие к властям Армении. Это посягательство на наш суверенитет или нет?», — сказал Бабаджанян.

Армянский парламентарий добавил, что во всех этих ситуациях со стороны Армении не было произнесено ни слова, так как власти «не обладают смелостью» говорить об этих вопросах, в то время как у него такая способность есть, и он будет об этом говорить.

Minval.az