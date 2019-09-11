Актер, певец, композитор и телеведущий, заслуженный деятель культуры Казахстана Нурлан Алимжанов в среду принес присягу депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана. Он получил известность после исполнения роли первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в фильме «Путь лидера» (2013).

«Наши ряды пополнил еще один депутат. Постановлением Центральной избирательной комиссии член партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурлан Алимжанов зарегистрирован депутатом Мажилиса парламента по партийному списку», — сообщил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе пленарного заседания палаты.

35-летний Алимжанов избран в состав комитета Мажилиса по социально-культурному развитию. Решение о передаче Алимжанову мандата депутата Мажилиса по партийному списку «Нур Отан» принято на заседании бюро политического совета партии в августе.

Minval.az