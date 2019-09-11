Отставка Джона Болтона была неизбежна в силу нескольких причин, в ряду которых оказалась и личностная. За время пребывания политика в Белом доме он не только ужесточил внешнеполитический курс Вашингтона, но и наловчился дублировать своего босса, идя на необдуманные действия.

Ему импонировал брутальный стиль в решении острых геополитических задач, когда позиции реальных и потенциальных соперников противопоставлялся подчеркнуто вызывающий подход. Нельзя было не заметить, как провалы советника, пожирая имиджевый потенциал Дональда Трампа, не только не приносили прока команде, но вызывали острое раздражение в среде испытанных союзников Америки.

Усилителем протестных настроений в отношении советника стали безапелляционные заявления и необдуманные действия из обоймы отсебятины, когда Болтон ставил шефа перед фактом, щеголяя авантюрной суверенностью.

Времени, проведенного им в Белом доме, было вполне достаточно, чтобы осознать, какой стиль поведения для членов команды предпочитает Трамп, что ему по душе и с чем он никогда не соглашается. Даже провальный опыт двух предшественников Болтона – Майкла Флинна и Герберта Макмастера так его и ничему не научили.

Явным показателем его неуступчивости стали тревожные нотки в отношениях с госсекретарем Майком Помпео, с которым он почти параллельно вошел в рабочий режим в команде приближенных к президенту. Напряжение в их отношениях аналитики посчитали тревожным показателем как раз для советника, который все настойчивее проявлял признаки непререкаемого авторитета.

Его самоуверенность не могла быть вне поля зрения Трампа, который, наращивая потенциал дивидендов во внутренней политике, был вынужден мириться с ощутимыми издержками внешнеполитического курса. Чем больше хозяину Белого дома удавалось преодолевать барьеры на пути к экономическим целям, тем непредсказуемо разворачивались процессы во внешних широтах. Ставка на безоглядную жесткость заметно подмочила репутацию страны.

Безоглядная заточенность на воинственный лад вызывала обеспокоенность не только у Трампа, но и в среде американского истеблишмента. Дошло до смешного, когда в самый пикантный момент острого кризиса с Ираном даже такие заклятые враги исламского режима, как лидеры демократов во главе с Ненси Пеллоси, открыто призвали Трампа отказаться от военного сценария. То же самое было и в случае с Венесуэлой, когда по плану Болтона Вашингтон бросился форсировать военные приготовления с привлечением в круг действующих фигурантов ближайших соседей Каракаса. И в решающий момент уже самому Трампу пришлось перевести стрелки на дипломатический пояс.

Эксперты США воздали должное хозяину Белого дома, который лично распорядился инициировать негласные переговоры с командой Николаса Мадуры ради поиска точек соприкосновения.

Растущий уровень долговых обязанностей Джона Болтона перед лидером команды из рядового мотива превратился в тревожный фактор, с которым стало невозможно пренебрегать. Не случайно сразу после отставки советника и Трамп, и члены его команды вспомнили, что непокорный нрав политика-ястреба стал серьезным раздражителем почти для всех сотрудников американской администрации.

Собственно, это и стало критической чертой для маститого политика, который, проделав большой карьерный путь с восьмидесятых годов прошлого века, так и не осознал значимости глобальных трансформаций. Выставив себя злостным противником концепции «мягкой силы», он опрометчиво бросил вызов большинству во главе с самим Трампом. Такая постановка не имела шанса на понимание и поддержку.

Уход Болтона означает, что в самое ближайшее время Вашингтон смягчит позицию в выстраивании новых отношений и с Россией, к которой ушедший политик испытывал еле скрываемую ненависть. Возможно, и правы все, кто узрели в несанкционированном контакте Болтона с белорусским лидером Лукашенко роковой момент.

Если так, то не исключено, что в скором времени Москва все же окажется в кругу мировых лидеров, превратив семерку в восьмерку. Точно также не исключено смягчение риторики на иранском и венесуэльском направлениях.

Но сваливать всю ответственность за внешнеполитические провалы Вашингтона на Джона Болтона не совсем по совести. Его послужной, пристрастия и взгляды на важные вещи не были и не могли считаться чем-то вроде неизведанной материи. Всем, в том числе и Трампу, было доподлинно известно, кто такой Болтон и что из себя представляют его видения на актуальные концепты повестки.

Инициатор провальной иракской кампании 2001 года, злостный ненавистник исламского мира, наконец, человек, поставивший перед собой цель испить ястребиную чашу со знойной смесью до дна, никогда бы не превратился в голубя. Так что, триумфальный приход этого человека в Белый дом скорее обнажает недальновидность всех, кто на него поставил.

Интересно, как развернется ситуация для того, кто заменит на ответственном посту Джона Болтона, стоически сохранившего верность Богу войны?

Отныне спрос целиком падет на самого Трампа, который исчерпал лимит экспериментов вокруг выбора приемлемого, наиболее успешного и послушного сановника для внешнего сектора.

Тофик Аббасов, аналитик

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