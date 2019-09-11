Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с 2005 года.

Вместо Карасина на пост назначен Евгений Иванов. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Иванов до этого работал замглавы МИД.

В обязанности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел входит взаимодействие с государственными органами.

В июле Карасин не исключил, что перейдет на работу в Совет Федерации. Такое заявление он сделал после того, как в СМИ появились публикации о том, что он может стать сенатором от Сахалина. Дипломат отметил, что это будет зависеть, в том числе, от результатов выборов.

В МИД Карасин курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, конфликт вокруг Украины, и противостояние вокруг Нагорного Карабаха и Приднестровья, и регулярные торговые войны с Беларусью.

Minval.az