11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются дожди, грозы. Однако ночью и утром местами возможны ливни, утром туман.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az