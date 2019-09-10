Комитет госбезопасности оккупационного режима в Южной Осетии опубликовал «секретный документ» Службы государственной безопасности Грузии, в котором говорится о задаче вернуть стране оккупированную территорию. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Аланияинформ».

Как отмечается в заявлении, «грузинская сторона, несмотря на военно-политическое поражение в августе 2008 года, не отказалась от намерений по установлению своего контроля над территорией Южной Осетии».



По утверждению КГБ, об этом свидетельствует план партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на 2016–2020 годы, принятый 24 мая 2015 года. Согласно первому пункту в нем «ближайшая задача Грузии — возвращение потерянных территорий», в частности, «возвращение Южной Осетии или объединение путем финансовых предложений», что КГБ трактует как «прямой подкуп южноосетинского населения».

После обнародования этого документа КГБ «республики» временно закрыл границу с Грузией “в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы” до тех пор, пока обстановка не нормализуется.

Minval.az