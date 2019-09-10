В последнее время наблюдается рост количества оперативных сообщений, поступающих на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по поводу того, что малолетние дети остаются в беспомощном состоянии в квартирах за закрытой дверью и лифте.

Как сообщили в МЧС, в июле и августе этого года на «горячую линию» поступило 42 оперативных сообщения о пребывании малолетних в беспомощном состоянии за закрытой дверью и 33 оперативных сообщений о том, что дети остались в лифте.

В целом, в 75 операциях 89 детей были спасены от опасности и переданы членам семьи и близким, передает агентство АПА.

«Учитывая наличие таких факторов как, учащение таких случаев, открытые части электропроводов, электрические плиты, газовые печи, открытые окна и балконы, химические вещества, призываем родителей быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра».



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