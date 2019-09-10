Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Путин отправил в отставку старшего помощника председателя Следственного комитета по особым поручениям генерал-лейтенанта Игоря Комиссарова, который курировал вопросы защиты прав детей. Кроме того, своих должностей лишились глава управления СК по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и руководитель управления СК по Дагестану генерал-лейтенант Сергей Дубровин.

При этом Дубровин сам написал рапорт об увольнении, это решение могло быть связано с расследованием в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Кроме того, по данным «Коммерсанта», уволен первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

Издание также сообщает, что 7 сентября Путин назначил прокурором Москвы госсоветника юстиции 2-го класса Дениса Попова, который ранее возглавлял надзорное ведомство в Дагестане. Следственное управление СК по Карачаево-Черкесии возглавил полковник Николай Щепкин, «много лет проработавший в столичных правоохранительных органах и имеющий на своем счету целый ряд раскрытых громких преступлений».

Путин также назначил нового руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков в московском МВД, им стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Его предшественник, генерал-майор Юрий Девятки был уволен из-за дела журналиста Ивана Голунова.

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