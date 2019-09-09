Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка в интервью «РБК-Украина» ответил на вопрос о возможном аресте бывшего президента Петра Порошенко.

На вопрос, представляет ли Рябошапка себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте бывшего президента, генпрокурор ответил утвердительно.

«Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — заявил он.

Петр Порошенко – единственный из бывших украинских президентов, который является депутатом Верховной рады IX созыва.

Minval.az