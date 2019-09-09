Около ста представителей общественно-политического движения «Вето» в понедельник утром устроили бессрочный пикет у здания фонда «Открытое общество», финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить в стране деятельность этой организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Как мы неоднократно заявляли, этот фонд подрывает основы нашей страны, морально разлагает армянское общество. Люди, которые получают гранты и работают для этой организации, периодически делают все, чтобы Армения как страна стала бутафорией в этом мире. Мы останемся и будет бороться до тех пор, пока деятельность этой организации не будет запрещена в нашей стране», — сообщил корреспонденту ТАСС лидер движения «Вето» Нарек Малян.

По словам Маляна, члены движения не собираются мешать работе фонда, однако намерены зафиксировать всех тех, кто или работает в этом офисе, или получает гранты от этой организации. «Народ должен знать своих предателей в лицо», — добавил глава движения «Вето».

После смены власти в стране в мае 2018 года многие сотрудники международных организаций, в том числе и фонда Сороса, получили высокие должностные позиции в исполнительной и законодательной власти.

Minval.az