10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако к вечеру в некоторых местах возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана возможны дожди, град, утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 7-11, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az