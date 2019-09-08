Российская телеведущая Ксения Собчак заявила в интервью «Радио НВ», расшифровка которого опубликована 8 сентября, что ее не крестил президент России Владимир Путин.

«Уточните, пожалуйста: это правда или миф – что вы крестница Путина?» – спросил журналист Евгений Киселев.

«Я уже говорила об этом не раз: нет, он присутствовал на крещении, был очень близок с моим отцом [покойным мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком], поэтому он на всех фотографиях там есть, но как я помню, вообще не был… У нас вообще не было (как я помню, мне было 12 лет) такого обряда… Я, во-первых, сама вообще человек нерелигиозный. То есть я верующий человек, но не особо религиозный… Путин не мой крестный отец», – заявила Собчак.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице «Русь» в Светлогорске, по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности. Существуют версии о его убийстве.

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