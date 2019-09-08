Депутаты Народного собрания Ингушетии почти единогласно переизбрали главой республики Махмуда-Али Калиматова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе тайного голосования на внеочередном заседании за Калиматова отдали голоса 27 парламентариев. Всего присутствовал 31 из 32 депутатов.

Бывший прокурор Ингушетии Калиматов стал временным главой Ингушетии в конце июня. Его предшественник Юнус-Бек Евкуров перешел на должность заместителя министра обороны. Отставку Евкурова с поста главы Ингушетии связывали с протестами из-за границы с Чечней, он это отрицал.

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