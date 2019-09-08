Участники движения «Стыдно» пригнали стадо из девяти овец к парламенту Грузии, где в воскресенье проходит процедура по выражению доверия правительству под руководством Георгия Гахарии, тем самым опротестовывая решение депутатов от большинства, готовящихся поддержать кабинет. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

«Часть «овец» находится внутри (в парламенте). Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными», — сказал один из лидеров движения «Стыдно» Гига Макарашвили журналистам.

Minval.az