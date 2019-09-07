Президент Украины Владимир Зеленский признал, что отказ от освобождения бывшего командира ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха мог сорвать весь процесс переговоров по обмену.

«Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен», — сказал Зеленский, слова которого передает «Интерфакс — Украина».

Глава СБУ Иван Баканов также рассказал, что «отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией».

Ранее украинские СМИ писали, что освободить Цемаха требовал российский президент Владимир Путин. «Коммерсант» лишь рассказывал, что Украина пыталась вычеркнуть его из списка, но в ответ Россия сделала то же самое с Сенцовым, после чего стороны пришли к договоренности.

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