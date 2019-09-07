Из России и Украины вылетели самолеты с заключенными, которых готовили для обмена между странами. Два спецборта забрали их из аэропортов Внуково и Борисполь и вылетели в сторону Киева и Москвы, соответственно. Об этом 7 сентября сообщает RTVI.
Из России и Украины вылетели самолеты с заключенными, которых готовили для обмена между странами. Два спецборта забрали их из аэропортов Внуково и Борисполь и вылетели в сторону Киева и Москвы, соответственно. Об этом 7 сентября сообщает RTVI.
Дата: 2019/09/07 13:53
Раздел: Бывший СССР
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