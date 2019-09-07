Мэр украинского Днепра Борис Филатов сообщил, что Центральный мост, относительно которого ему Зеленский предложил пари, открыт после капитального ремонта. Об этом он сообщил в субботу, 7 сентября, на своей странице в Facebook.

«Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр», — заявил Филатов.

Он опубликовал видео с обновленным мостом, на котором также установили железное «кресло мэра», в котором, как отметил Филатов, может поседеть каждый житель города.

Мэр Днепра также подчеркнул, что никогда «не держался за свое кресло» и готов уйти с должности мэра Днепра, когда в городе откроют аэропорт.

«Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление», — заявил он.

Во время визита в Днепр Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. После этого Филатов на два месяца закрыл Новый мост.



Minval.az