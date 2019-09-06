Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова задействовать в строительстве космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию.

— Президент поддержал позицию «Роскосмоса», что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей, — сказал Рогозин (цитата по «Лайфу»).

По его мнению, менять подрядчика оснований нет. Работы ведутся согласно графику. Более того, есть опережение на полтора месяца благодаря тому, что работы по одному из объектов на космодроме были начаты раньше срока.

Minval.az