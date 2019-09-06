Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном. Его словам передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, причин для того, чтобы Болтон не посещал Минск, не было. Кроме того, белорусский лидер напомнил, что до визита в его страну Болтон неоднократно посещал Россию. «Он что, приехал в Беларусь, прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался», — сказал он. Лукашенко отметил, что Минск «спокойно переносил» визиты Болтона в Россию и «не возникал».

Также он отметил, что со стороны Беларуси было бы неправильно отказать Болтону в визите. «Мы должны с ними налаживать отношения», — подчеркнул он, добавив, что США — «это империя» и «самая сильная страна».

Визит Джона Болтона в Минск состоялся 29 августа. Советник Дональда Трампа стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим страну с начала века.

Minval.az