Памятник азербайджанскому миллионеру и меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву создадут на основе проекта народного художника Ханлара Ахмедова. Об этом сообщил Фонд Гейдара Алиева.

Было отмечено, что по решению жюри, проект Ханлара Ахмедова был отобран среди 26 проектов, представленных на открытый конкурс скульптуры, проведенный министерством культуры, Исполнительной властью Баку и Фондом Гейдара Алиева.

Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву установят на площади близ станции метро «Ичеришехер» (ул. Истиглалийят).

Minval.az