Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает братский характер отношений с Россией и отвергает обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

«Что касается России, мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — подчеркнул белорусский лидер.

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