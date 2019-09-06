Неизвестный ворвался в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту следователем СО ОМВД по г.о. Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса».

Расследованием занимается следователь из Истры, руководство МВД России взяло дело на контроль.

Minval.az