7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана возможны дожди, град, утром в некоторых местах туман. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az