Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг слова президента Беларуси Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле.
В Twitter на вопрос пользователей Сети о том, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси, Маск ответил «О, нет».
2 сентября, во время общения со школьниками, Лукашенко заявил, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск.
Известно, что впервые белорусский лидер протестировал американский электрокар еще в 2017 году, это была модель S P100D.
Uh no
— Elon Musk (@elonmusk) 6 сентября 2019 г.