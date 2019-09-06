Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг слова президента Беларуси Александра Лукашенко о подаренном ему электромобиле.

В Twitter на вопрос пользователей Сети о том, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси, Маск ответил «О, нет».

2 сентября, во время общения со школьниками, Лукашенко заявил, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск.

Известно, что впервые белорусский лидер протестировал американский электрокар еще в 2017 году, это была модель S P100D.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) 6 сентября 2019 г.

Minval.az