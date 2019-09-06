«Изменения цен на школьные формы нет и не предусматривается».

Об этом заявил начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (BTE) Этибар Азимов.

Начальник отдела отметил, что стоимость школьной формы для I-VI классов (размер 26-44) составляет 40 манатов, формы больших размеров — 46 манатов. «В BTE шьются также школьные рубашки, которые стоят 8 манатов. Жилеты для школьников вне зависимости от размеров, стоят также 8 манатов», — заявил он, передает Report.

По словам Э.Азимова, продажа школьной формы осуществляется на протяжении всего года: «У нас 9 магазинов и пока не наблюдается очередей. Люди думают, что в этом году изменится дизайн школьной формы. Поэтому сейчас сократились продажи».

Minval.az